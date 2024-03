Zusätzlich dürften sich sowohl der geplante Börsengang des Nordamerikageschäfts im ersten Halbjahr 2025 als auch das bereits in Gang gesetzte Aktienrückkaufprogramm positiv auswirken. Holcim, mit den Grossaktionären Thomas Schmidheiny und Martin Ebner, hat eine starke Marktstellung sowohl in Europa als auch in den USA: In Europa profitiert der Konzern in Wachstumsbereichen wie dem nachhaltigen Bauwesen und rezyklierten Baumaterialien, in den USA voraussichtlich von zukünftigen Infrastrukturprojekten.