Der Swiss Market Index (SMI) hat in den letzten vier Wochen knapp ein Prozent gewonnen, seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bei acht Prozent. Die guten Firmenergebnisse des ersten Quartals, sinkende Inflation und die Erwartung sinkender Zinsschritte haben die Aktienkurse dieses Jahr in die Höhe getrieben. Die Situation im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine oder die politische Polarisierung in Europa und den USA bleiben an der Börse Nebenschauplätze.