In einem mehrjährigen Abstieg befindet sich auch der Uhrenkonzern Swatch. Zuletzt stutzten die Analystinnen der Bank of America (BoA) und der UBS die Kursziele. Die BoA-Expertin senkte auf 130 von 175 Franken, ihre Kollegin der UBS ging auf 127 von 178 Franken. Sie sieht Swatch in einer fragilen Position und in einen längeren Abschwung eintreten - «was zu einem strukturell niedrigeren Rentabilitätsniveau führen wird, das vom Markt noch nicht eingepreist ist». Auch wenn die Aktie besonders zyklisch sei, würden sich die Anleger zurückhalten, etwa angesichts der wohl anhaltenden Konsumschwäche in China.