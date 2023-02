In der ersten Produktionsphase ab Ende 2025 könnten 24'000 Tonnen Lithiumhydroxidmonohydrat (LHM) im Jahr gewonnen werden, erklärte das Unternehmen am Montag. Das sei aus der endgültigen Machbarkeitsstudie hervorgegangen, mit der die Firma aus Karlsruhe bei Banken jetzt um Finanzierungen werben will. Zuvor sei mit 15'000 Tonnen gerechnet worden. Vulcan Energy will den für E-Autobatterien benötigten Rohstoff aus Thermalwasser des Oberrheingrabens in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geothermisch gewinnen. Dabei wird gleichzeitig erneuerbare Energie gewonnen, so dass die Produktion CO2-frei sein soll.