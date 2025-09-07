Der Autobauer zeigte eine getarnte Version des ID. Polo, der ab kommendem Jahr erhältlich sein und weniger als 25.000 Euro kosten soll. Mit der Namenswahl setzt VW auf die Zugkraft eines seiner populärsten Modelle – Teil der Strategie, ein erschwingliches «Volksauto» auf den Markt zu bringen und den Preisdruck durch chinesische Hersteller wie BYD und Geely abzufangen.