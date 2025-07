Seit acht Jahren kennt der Schweizer Wohneigentumsmarkt nur eine Richtung: nach oben. Laut Daten des Immobiliendienstleisters Wüest Partner sind die Transaktionspreise in dieser Zeit um 40 Prozent gestiegen. Besonders Einfamilienhäuser verteuerten sich mit plus 42 Prozent stärker als Eigentumswohnungen (plus 38 Prozent).