Der Preisdruck erweist sich im Vereinigten Königreich als hartnäckiger als im übrigen Europa und in den USA, was die Händler dazu veranlasst, einen Höchstzinssatz der Bank of England (BOE) von über 6 Prozent einzupreisen. Das wird die Kreditnehmer in die Enge treiben und den Immobilienmarkt belasten. Anleger warten gespannt auf den Konsumentenpreisindex des Vereinigten Königreichs in der nächsten Woche, um zu beurteilen, inwieweit die BOE ihre Politik weiter straffen muss.