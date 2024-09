Jetzt könnte die Aktie weiteren Auftrieb erhalten: Uber und Alphabet-Tochter Waymo haben eine erweiterte Partnerschaft angekündigt. Ab Anfang 2025 wird Uber autonome Fahrzeuge von Waymo in seiner App in Austin und Atlanta einsetzen. In diesen Städten wird Waymo keine konkurrierende App betreiben, anders als in Los Angeles, San Francisco oder Phoenix. Uber wird die Flotte von «Hunderten» von Waymo One Jaguar I-PACE-Fahrzeugen managen und voraussichtlich einige Dienstleistungen an Dritte vergeben.