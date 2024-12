Am Ende fiel der SMI um 0,26 Prozent auf 11'384,92 Punkte zurück und verlor auf Wochensicht 2,2 Prozent. Das Tagestief wurde zu Handelsmitte bei 11'248 Stellen gesetzt. Dies war der tiefste Stand seit Anfang Mai. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank am Berichtstag um 0,24 Prozent auf 1884,17 Zähler und der breit gefasste SPI um 0,20 Prozent auf 15'199,27 Punkte. Im SLI lagen am Ende je die Hälfte der 30 Papiere im Minus respektive im Plus.