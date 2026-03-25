Accelleron

Die Aktien des Technologiekonzerns sind ein Beispiel dafür, wie sich Einzelwerte durch eine starke Zahlenvorlege des Unternehmens von einem den Gesamtmarkt erfassenden Abwärtssog lösen können - vorübergehend zumindest. Denn bis zur Bekanntgabe des Jahresergebnisses 2025 standen auch die Valoren von Accelleron unter Druck. Nach dem Bericht zogen sie aber um 20 Prozent an und machen die zuvor erlittenen Verluste mehr als wett.