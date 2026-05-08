Der Wert der in US-Aktien gehaltenen Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist im ersten Quartal 2026 angestiegen, wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.
Die Anteile der Nationalbank an 2300 in Amerika börsennotierten Unternehmen waren gemäss Daten von Bloomberg zum 31. März 2026 insgesamt 173,8 Milliarden Dollar wert. Das sind 3 Prozent mehr als am Ende des vierten Quartals 2025. Das bisher höchste Volumen lag bei etwas über 177 Milliarden US-Dollar, das das Portfolio im März 2022 erreichte. Etwa ein Viertel der Devisenreserven der SNB sind in Aktien angelegt, der Grossteil davon in den USA.
Die hiesigen Währungshüter haben die Positionen bei den grossen Technologiewerten im Vergleich zum Vorquartal ausgebaut: Die SNB hält nun von Nvidia 71,3 Millionen Aktien (+4,7 Millionen Stück), Apple 43,1 Millionen (+2,4 Millionen), Microsoft 20,7 Millionen (+1,3 Millionen), Amazon 28,2 Millionen (+1,9 Millionen) und Alphabet 17,1 Millionen (+1,1 Millionen).
Nvidia ist weiterhin die grösste Position, welche 7,1 Prozent vom Gesamtwert der US-Aktienbestände ausmacht. Danach folgen Apple (6,3 Prozent), Alphabet (5,1 Prozent), Microsoft (4,4 Prozent), Amazon (3,3 Prozent) sowie Broadcom (2,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorquartal hielt sich der Wert der Nvidia-Beteiligung erneut über der 7‑Prozentschwelle.
Die grössten Positionszuwächse in Anzahl Aktien verzeichneten AstraZeneca, Nvidia, Apple, Amazon, Coeur Mining, Sunbelt Rentals, Enbridge, Stellantis oder Canadian Natural Resources.
Die fünf grössten Positionen machen rund 26,2 Prozent des US-Aktien-Portfolios aus. Dieser Wert bewegt sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorquartals.