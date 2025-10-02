Derzeit gibt es einige Aktien von Unternehmen, die aus diversen Gründen unter ihren vorgängigen Chefs, aber auch von Fehlentscheiden des Verwaltungsrates an Wert verloren haben. Nun sind neue Gesichter die Aushängeschilder und haben die schwierige Aufgabe vor sich, den Turnaround einzuleiten und das Anlegervertrauen zurückzugewinnen. In Europa sind dies beispielsweise Novo Nordisk, Puma, Kering, und in den USA Boeing. Aber auch in der Schweiz gibt es ein paar Kandidaten. Ein Überblick: