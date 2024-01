Sie setzen dieses Jahr auf Schweizer Aktien, Gold und Immobilienfonds. Wie würden Sie 100'000 Franken zum Beispiel aus einer Erbschaft über 10 Jahre investieren?

Ich würde auf diesen Zeithorizont definitiv auf Schweizer Aktien mit einer Quote von 50 bis 60 Prozent je nach Risikofähigkeit setzen - vor allem, weil die defensiven Schweizer Werte im letzten Jahr einen schweren Stand hatten. Roche ist dabei mit zweistelligen Kursverlusten aufgefallen, Lonza hat stark an Wert eingebüsst, und Nestlé kam auch nicht vom Fleck. Pharmavaloren wie Novartis sowie auch der defensive Konsumgüterwert Nestlé sind nun aber günstig bewertet und gehören in jedes Depot. Immobilienfonds mit einer Gewichtung von fünf bis sechs Prozent sind hierbei eine gute Beimischung als Obligationenersatz dank der attraktiven Ausschüttungsrendite. Diese sind auch für jüngere Anleger geeignet, die selbst kein Wohneigentum besitzen und an den mittel- bis langfristigen Wertsteigerungen des Schweizer Immobilienmarkts partizipieren wollen.