Warum ist die Bewertung von Innovation so schwierig?

Es ist schwer etwas zu bewerten, was zuvor nicht existiert hat. Es ist sehr schwierig zu verstehen, wie gross der Markt schlussendlich werden wird. In den frühen Analysen zu Uber sagte man: Es gibt 2000 Taxis in New York und Uber kann einen Marktanteil von 25 Prozent erreichen. Heutzutage gibt es zu jeder Zeit 10'000 Uber-Fahrer in Manhattan. Der Grund ist einfach: Es ist ein so schreckliches Erlebnis, in den USA ein Taxi zu organisieren. Die Nachfrage war daher viel grösser als erwartet, da die Technologie so gut war.