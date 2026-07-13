In der Schweiz veröffentlicht die Zuger Kantonalbank am morgigen Dienstag die Halbjahreszahlen. Die Resultate geben Hinweise auf die Geschäftsentwicklung der Kantonalbanken und anderer Finanzinstitute in den ersten sechs Monaten.
Der Uhren- und Schmuckkonzern Richemont bringt am Mittwoch die Jahreszahlen. Als weiterer SMI-Konzern gibt gleichentags die an der Börse kriselnde Partners Group Einblicke in die Entwicklung der verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr. Ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht die Online-Apotheke DocMorris das Geschäftsupdate zum zweiten Quartal.
Am Donnerstag öffnet der Technologiekonzern ABB die Bücher für den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal. Die Halbjahreszahlen publizieren ebenfalls am Donnerstag Georg Fischer, Rieter, DKSH und Mikron.
Bereits vergangene Woche haben die SPI-Unternehmen Barry Callebaut und Ems-Chemie über ihren Geschäftsgang berichtet, wobei Barry nach neun Monaten zu Volumenwachstum zurückgekehrt ist und Ems-Chemie bei den Halbjahreszahlen die Erwartungen übertroffen hat.
US-Grossbanken läuten die Bilanzsaison an der Wall Street ein
In der angefangenen Woche beginnt zudem die US-Bilanzsaison. Wie üblich eröffnen die Grossbanken den Zahlenreigen. Am Montag öffnen Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup und JPMorgan ihre Bücher. «Für die grossen Institute wird ein Zinsertragswachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet», sagt Aktienmarkt-Experte Johannes Jahn von der Fürst Fugger Privatbank. Auch im Investmentbanking könne mit einem Aufschwung gerechnet werden.
«Nach Jahren gedämpfter Emissionstätigkeit steuert der US-Markt für Börsengänge auf ein Rekordjahr zu.» Schätzungen zufolge haben Banken allein beim IPO des Raumfahrtkonzerns SpaceX Gebühren von etwa 500 Millionen Dollar eingestrichen.
Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst der Consorsbank, mahnt jedoch zur Vorsicht. «Die Erwartungen sind hoch, vielleicht zu hoch. Damit steigt die Gefahr, dass es zu Enttäuschungen kommt.» In der alten Woche hatte der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung die Markterwartungen trotz kräftiger Umsatz- und Gewinnsteigerungen verfehlt. Spekulationen auf ein Abflauen des KI-Booms schickten die Technologiewerte anschliessend auf Talfahrt.
Von den Zahlen des niederländischen Chip-Ausrüsters ASML am Mittwoch und des Chip-Auftragsfertigers TSMC am Donnerstag erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die weitere Entwicklung des Sektors. Ebenfalls am Donnerstag legt mit dem Streamingdienst Netflix der erste grosse US-Technologiekonzern seine Quartalsergebnisse vor.
(cash)