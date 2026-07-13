US-Grossbanken läuten die Bilanzsaison an der Wall Street ein

In der angefangenen ​Woche beginnt zudem die US-Bilanzsaison. Wie üblich eröffnen die Grossbanken den Zahlenreigen. Am Montag öffnen Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, ​Citigroup und JPMorgan ihre Bücher. «Für die grossen Institute wird ein Zinsertragswachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet», ​sagt Aktienmarkt-Experte Johannes Jahn von der Fürst Fugger Privatbank. Auch im Investmentbanking könne mit einem Aufschwung gerechnet werden.