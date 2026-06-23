Bei vier weiteren Titeln aus dieser Auswahl wird ebenfalls mit einem Gewinnwachstum gerechnet, doch die Experten haben ihre Gewinnerwartungen für dieses Jahr reduziert. Da sie - mit einer Ausnahme - auch höhere Kursverluste während der vergangenen sechs Monate aufweisen, dürften die Risiken weitgehend im Kurs eingepreist sein. Anleger sollten hier insbesondere auf eine Trendwende bei den Gewinnrevisionen achten: Drehen die Schätzungen wieder nach oben, ohne dass der Kurs bereits reagiert, könnte sich ein günstiges Einstiegsfenster eröffnen.