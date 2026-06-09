Dennoch bestätigt er, dass mit dem demografischen Wandel eine Umlagerung stattfindet. «Beobachtungen zeigen, dass die Risikofreude mit dem Alter sinkt, aus dem einfachen Grund, dass der Anlagehorizont kürzer wird», so der Experte. Die Literatur zeige zudem, dass Erfahrung im Investieren eine wichtige Rolle spiele. «Je länger man am Aktienmarkt investiert war, desto mehr Tiefs hat man erlebt und wird somit vorsichtiger. Das ist oft wichtiger als das Alter – was aber natürlich oftmals nahe beieinanderliegt.»