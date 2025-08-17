Aber es sind nach wie vor Aktien aus dem defensiven Sektor, welche profitieren, wenn an den Finanzmärkten die Unsicherheit umgeht. Man muss nur genauer suchen. Man wird unter anderem etwa fündig bei Firmen, welche sich auf den Binnenmarkt konzentrieren. Bereits in der Vergangenheit haben Immobilien-, Versicherungs- oder Telekomtitel gezeigt, dass sie Krise können. Seit Anfang Jahr verzeichnen Titel aus diesen Sektoren eine Kursperformance zwischen 15 und 76 Prozent, während der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SPI «lediglich» acht Prozent hinzugewonnen hat. Hier eine Auswahl