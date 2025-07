Im Fokus in der neuen Konjunkturdatenwoche stehen unter anderem die vorläufigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, der Euro-Zone und den USA im zweiten Quartal, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgen die deutschen Inflationszahlen für Juli und der PCE-Index der persönlichen Ausgaben der Konsumenten in den USA im Juni, der ein für die US-Notenbank Federal Reserve wichtiges Inflationsmass bildet. Am Freitag folgen die Inflationszahlen für den gesamten Euroraum sowie der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli, der ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed liefern dürfte.