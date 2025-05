Versöhnlicher Wochenabschluss

Der SMI schloss am Freitag um 0,33 Prozent im Plus auf 12'227,08 Punkten. Für die gesamte Woche resultiert für den Schweizer Leitindex ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Die US-Märkte schliessen nach dem Zoll-Wirrwarr ebenfalls höher. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in der feiertagsbedingten Handelswoche 1,6 Prozent zu. Die Bilanz für den abgelaufenen Monat weist einen Gewinn von 3,9 Prozent aus. Ein Aufschub geplanter US-Strafzölle gegen die EU und eine Rally bei den Rüstungswerten stützten auf Wochensicht die Börse in Deutschland. Am Freitagnachmittag lag der deutsche Leitindex Dax mit 24'128 Punkten gut zwei Prozent über dem Vorwochenschluss.