Das ist doch eigentlich so gut wie ein «no brainer», etwas, bei dem man nicht viel nachdenken und nicht viel studieren muss. Nämlich dass KI, Rechenzentren, Halbleiter das ganz grosse Geschäft werden – das ist doch unumgänglich, so gut wie ein Axiom.
Ich habe deshalb an dieser Stelle seit vielen Monaten immer wieder Aktien des Sektors empfohlen. Nvidia, Microsoft, Intel und natürlich auch Alphabet. Letztere hatte ich zuletzt Anfang Februar besprochen. Nach einer Kursdelle wegen des Iran-Konflikts ist die Aktie des Betreibers der Suchmaschine «Google», der Google-KI und von Cloud-Services im Höhenflug.
In den drei Monaten konnte die Aktie von Alphabet 20 Prozent zulegen. Aber da ist noch viel mehr drin. Aktueller Kurstreiber waren die Zahlen zum ersten Quartal. Die möchte ich fast schon als sensationell gut bezeichnen. So steigerte Alphabet den Umsatz in den drei Monaten um 22 Prozent auf 109,9 Milliarden Dollar und damit über die Schätzung der Analysten von 107 Milliarden Dollar.
Auch beim Gewinn konnte das Nasdaq-Mitglied die Erwartung der Analysten übertreffen. Hatten die Finanz-Experten im Konsens ein Ergebnis je Aktie von 2,65 Dollar erwartet, so wurde es dann ein Anstieg zum Vorjahreszeitraum von 2,81 auf 5,11 Dollar.
Wachstumstreiber in den drei Monaten war das Cloud-Segment. Dort konnte Alphabet den Umsatz um rund 60 Prozent von 12,3 auf 20,0 Milliarden Dollar nach oben schrauben.
Die Erwartungen für das Gesamtjahr sind mehr als vielversprechend. So soll der Umsatz in 2026 um etwa 20 Prozent auf rund 410 Milliarden Dollar steigen. Das Wachstumssegment Cloud soll sogar 60 Prozent zulegen.
Folge dieser starken Expansion sind geschätzte Gewinnsteigerungen in den nächsten Jahren im Bereich von etwa 30, 35 Prozent und mehr im Jahr. Zum einen ist Alphabet schon auf Basis 2027 mit einem 25er-KGV nicht hoch bewertet. Zum anderen bietet sich beim Tech-Konzern aktuell eine vielversprechende charttechnische Konstellation.
Die Aktie notiert nicht nur am psychologisch wichtigen Widerstand bei 400 Dollar, sondern auch nur knapp unter der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends vom September bei etwa 410 Dollar. Fällt die 400er-Marke, dürfte die 410er-Hürde ebenfalls übersprungen werden. Da sind eventuell 450 Dollar und vielleicht sogar noch in diesem Jahr 500 Dollar drin.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf mögliche und schnelle Kurssteigerungen bei Alphabet von zumindest zehn Prozent. Ein Zertifikat mit 3er-Hebel (ISIN: CH1546533931) würde bei einem Anstieg von Alphabet – hier Alphabet C, ohne Stimmrecht – um zehn Prozent auf etwa 440 Dollar 30 Prozent nach oben klettern.
Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1558826611) könnte 60 Prozent steigen, ein Call mit 10er-Hebel (ISIN: CH1551990422) würde sich verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1546533931
VT Long Mini-Future (Stop Loss 271.63)
|Bank Vontobel
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Gering
|CH1558826611
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 336.53)
|UBS
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1551990422
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 364.83)
|Leonteq Securities
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Hoch
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