In den drei Monaten konnte die Aktie von Alphabet 20 Prozent zulegen. Aber da ist noch viel mehr drin. Aktueller Kurstreiber waren die Zahlen zum ersten Quartal. Die möchte ich fast schon als sensationell gut bezeichnen. So steigerte Alphabet den Umsatz in den drei Monaten um 22 Prozent auf 109,9 Milliarden Dollar und damit über die Schätzung der Analysten von 107 Milliarden Dollar.