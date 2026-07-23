Mit dazu gerechnet sind die Zahlen, die das Nasdaq-Mitglied am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegt hat. Auch diese lagen über der Erwartung. So stieg der Umsatz im Quartal um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur mit 117 Milliarden Dollar gerechnet.
Die zwei wichtigen Geschäftsbereiche - Werbung und Cloud - zeigten dabei schöne Steigerungen. Während der Umsatz im Werbegeschäft in den drei Monaten um rund 17 Prozent auf 63,3 Milliarden Dollar kletterte, gab es mit Cloud-Dienstleistungen bei einem Umsatzplus von 82 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar annähernd eine Verdoppelung.
Positiv war im Quartal auch der Anstieg der operativen Marge von 32,4 auf 34,0 Prozent. Damit ist allerdings die extreme Gewinnüberraschung von 6,20 Dollar je Aktie nicht erklärt. Vielmehr geht das Ergebnis je Anteil von 9,11 Dollar - Analysten hatten mit 2,90 Dollar gerechnet - auf das Konto von positiven Sondereffekten. Konkret konnte Alphabet im Quartal einen Buchgewinn von fast 100 Milliarden Dollar auf Aktien und Beteiligungen gutschreiben.
Da insbesondere die Cloud-Sparte wegen voller Auftragsbücher auch im laufenden Quartal stark abschneiden dürfte, ist auch im Dreimonatszeitraum Juli bis September mit hohem Wachstum bei Alphabet zu rechnen.
Aber offensichtlich sind Anleger angesichts der fast schon endlos langen positiven Überraschungsserie bei Alphabet bereits müde vom Rekordlauf. Denn anstatt dass Alphabet nach Vorlage der Zahlen steigen würde, gab der Kurs zuerst einmal nach. Nachbörslich rutschte das Nasdaq-Mitglied fast vier Prozent nach unten.
Aber so ein Verhalten ist natürlich auch nicht neu. So notierte Alphabet am Mittwoch im regulären Handel noch 25 Prozent über dem Stand von Ende März. Wie sich die erneut überraschend starken Zahlen auf den Kurs heute und morgen auswirken, muss sich zeigen.
Ich gehe davon aus, dass Alphabet nach der kleinen Korrektur wieder nach oben dreht und seinen langfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Immerhin notiert die Aktie im Bereich der starken Unterstützung um 340 Dollar. Von dort konnte Alphabet schon Ende April und Ende Juni nach oben abprallen und schön um jeweils zumindest zehn Prozent nach oben durchstarten.
Passende Partner-Produkte zu Alphabet (Mini Future)
Risikofreudige Anleger hebeln den dritten Rebound mit schnellen Kurssteigerungen von zehn Prozent oder mehr mit einem Call und greifen dabei auf Produkte mit relativ hohem Hebel. Ein Zertifikat mit 9er-Hebel (ISIN: CH1554971221) würde sich bei einem Anstieg von Alphabet – hier Alphabet C, ohne Stimmrecht – von zehn Prozent fast verdoppeln.
Ein Call mit 12er-Hebel (ISIN: CH1551951671) verspricht bei einem Kursanstieg von Alphabet auf etwa 360 Dollar ein Plus von rund 120 Prozent. Ein noch etwas spekulativeres Zertifikat mit 13er-Hebel (ISIN: CH1553843835) würde 130 Prozent zulegen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1554971221
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 322.98)
|UBS
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Gering
|CH1551951671
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 329.48)
|Leonteq Securities
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1553843835
VT Long Mini-Future (Stop Loss 334.41)
|Bank Vontobel
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Hoch
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