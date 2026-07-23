Positiv war im Quartal auch der Anstieg der operativen Marge von 32,4 auf 34,0 Prozent. Damit ist allerdings die extreme Gewinnüberraschung von 6,20 Dollar je Aktie nicht erklärt. Vielmehr geht das Ergebnis je Anteil von 9,11 Dollar - Analysten hatten mit 2,90 Dollar gerechnet - auf das Konto von positiven Sondereffekten. Konkret konnte Alphabet im Quartal einen Buchgewinn von fast 100 Milliarden Dollar auf Aktien und Beteiligungen gutschreiben.