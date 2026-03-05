SMI, EuroStoxx 50 oder DAX haben nach Ausbruch des Kriegs verloren, aber die Verluste halten sich mit zwei, drei oder vielleicht vier Prozent im engen Rahmen. Viel erstaunlicher ist sogar noch die Kursentwicklung in den USA. Das Land ist immerhin Kriegspartei - und dennoch hat sich der Dow Jones als wichtigster Leitindex der Welt von einem kleinen anfänglichen Kursrückgang schon wieder erholt und notiert da, wo er vor dem Start der Bombardements auf den Iran am Freitag war.