Nach dem Wahlsieg von Donald Trump als nächster US-Präsident wird Trump-Unterstützer Musk - der Milliardär hat Trump in seinem Wahlkampf immerhin mit rund 130 Millionen Dollar unterstützt - einen Posten in der Regierung bekommen. So wie es nun aussieht, soll Musk die Effizienz der US-Regierungsbehörden checken und optimieren.