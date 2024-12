In den letzten zehn Jahren ist die Aktie des E-Autobauers auf das Dreissigfache hochgeschossen. Alleine in den letzten fünf Monaten hat sich der Kurs verdoppelt, und seit der letzten Tesla-Empfehlung an dieser Stelle vor fünf Wochen bringt der Titel ein schnelles Plus von 40 Prozent. Ein damals ebenfalls empfohlener Call mit damals wirklich moderatem 4er-Hebel (ISIN: CH1387020998) konnte sich seit Mitte November sogar verdreifachen.