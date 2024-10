Die Anleger sind in Warteposition, denn nach dem Handelsschluss an der Wall Street beginnt die Berichtssaison der Big-Techs in den USA und auch zahlreiche europäische Schwergewichte stehen mit ihren Quartalszahlen im Blick. Zudem ist es bis zur Präsidentschaftswahl auch nur noch eine Woche hin. Hier sehen Umfragen derzeit ein offenes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump.