In Tokio war der Nikkei 225 am Montag um mehr als 12 Prozent eingebrochen. In den vergangenen Monaten hatten Anleger auf einen fallenden Yen und gleichzeitig auf steigende Aktienkurse in der Tech-Branche gesetzt. Seit einigen Wochen wertet Japans Währung jedoch rasch auf, und die Investoren müssen ihre Aktienpositionen räumen, um Verluste zu vermeiden.