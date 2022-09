Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie der führenden chinesischen E-Commerce-Plattform Pinduoduo. Das Wertpapier steigerte seinen Wert in den letzten sieben Handelstagen um rund 25 Prozent, nachdem das Unternehmen sehr starke und deutlich über den Markterwartungen liegende Quartalszahlen veröffentlichte. Besonders beeindruckend: Der Gewinn war mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf einen Trendwechsel setzten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei der Aktie von Shop Apotheke Europe . Das Wertpapier des Onlinehändlers für Gesundheits- und Medizinprodukte ist auf Wochen- (-10,2 Prozent), Monats- (-45,1 Prozent) und Jahressicht (-65,1 Prozent) im Minus. Hoffnungsträger für die Online-Apotheke ist die in Deutschland geplante Einführung des elektronischen Rezepts. Geplant war der Start bereits für Jänner 2022. Dieser wurde dann aber wegen zahlreicher Probleme verschoben. Einige Trader scheinen hier auf einen baldigen Erfolg zu spekulieren.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie der deutschen SLM Solution Group. Trader Frank Schmidberger (FSCInvest) erklärt die Sondersituation des Unternehmens: „Der Spezialist für Metall-3D-Druck hat ein öffentliches Übernahmeangebot in Form einer Barzahlung in Höhe von 20 € je Aktie von Nikon erhalten. Der Kurs ist heute (02.09.) knapp 75% im Plus und steht knapp unter den 20 €. Mir reicht das und ich nehme den Profit mit.“

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Mit Verlusten verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Chip-Herstellers Nvidia. Das Wertpapier verlor rund 16 Prozent und notiert damit nur knapp über dem Jahrestief von 133 Euro. Grund für die Schwäche der Aktie gibt es mehrere. Allen voran belasten die hohe Inflation und damit einhergehend weniger Grafikkartenkäufe von Privaten und die jüngst von der US-Regierung angekündigte Genehmigungspflicht für Grafikkarten-Exporte nach China und Russland den Aktienkurs.

