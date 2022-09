Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Biokraftstoffkonzern Verbio. Grund für die Kursgewinne der Aktie sind Bestrebungen des Bundeswirtschaftsministeriums die Möglichkeiten zur Stromerzeugung aus Biogas auszuweiten.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Kion Group. An eine baldige Trendwende glaubt unter anderem Trader Michael Kissing (sirmike): „KION ist weltweit der zweitgrößte Hersteller von Gabelstaplern, Lagertechnik und Lieferkettenlösungen und bedient die Megatrends Warenlogistik und Automation. Preisexplosionen und die wirtschaftliche Abkühlung bremsten zuletzt, die Auftragslage macht Mut.“

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim deutschen Biotechnologieunternehmen Evotec beobachten. Nachdem die Aktie zuvor auf Monats- und Jahressicht an Wert verlor, nutzten einige wikifolio Trader das letztwöchige Plus von 6,75 Prozent, um sich von dem Wertpapier zu trennen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche das Wiener Telekommunikations- und IT-Unternehmen Frequentis. Einige wikifolio Trader trennten sich in den letzten Handelstagen von dem Wertpapier des Experten für Flugsicherungssysteme, dass zuvor auf Wochensicht 12,24 und auf Monatssicht 21 Prozent an Wert verlor.

