Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den Dip – also den baldigen Wechsel von fallenden zu steigenden Kursen – setzten wikifolio Trader letzte Woche bei der Auto 1 Group. Der europäische Gebrauchtwagenhändler mit Sitz in Deutschland - hierzulande vor allem für die Plattform wirkaufendeinauto.de bekannt – ist in über 30 Ländern tätig und gibt an, im Geschäftsjahr 2021 rund 600.000 Autos verkauft zu haben.