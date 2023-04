Fear of Missing Out bei Rüstungskonzern Hensoldt

Ist Hensoldt die bessere Rheinmetall? In den letzten Monaten stand vor allem Rüstungskonzern Rheinmetall im Fokus der Anleger. Zuletzt erfreute sich jedoch Hensoldt größerer Beliebtheit bei wikifolio Tradern. Während Rheinmetall in der letzten Woche mehr ver- (51 %) als gekauft wurde (49 %), überwogen bei Hensoldt die Käufe deutlich (65 %). Diese Bild spiegelt sich auch am Gesamtmarkt wider. So gelang es der Hensoldt-Aktie letzte Woche, ein neues Hoch zu erzielen. Für den Kursanstieg dürfte vor allem ein Beitrag über das Unternehmen in der ARD-Sendung „Wirtschaft vor Acht“ verantwortlich gewesen sein.