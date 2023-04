Fear of Missing Out bei MTU Aero Engines

Der deutsche Triebwerkshersteller MTU Aero Engines punktet mit der Übernahme des Elektromotorenentwicklers eMoSys. MTU will das zugekaufte Knowhow nutzen, um den Einsatz von Elektromotoren in der Luftfahrt voranzubringen. Am Markt kommt das gut an. Auf Wochensicht ist die Aktie 6,4 % im Plus. Auch bei den wikifolio Tradern konnte MTU punkten, wie ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt: