06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,16 Prozent tiefer bei 13'333 Punkten.
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04:45
Anleger an den asiatischen Aktienmärkten haben sich am Freitag vor dem Wochenende zurückgezogen. Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten und Sorgen über eine Eskalation im Nahen Osten drückten die Kurse.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel im frühen Handel um 1,6 Prozent. Der technologielastige südkoreanische Kospi rutschte um mehr als sechs Prozent ab. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 1,58 Prozent auf 66.406,17 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte dagegen minimal um 0,01 Prozent auf 3952,44 Zähler zu.
Die ins Stocken geratene Friedensvermittlung der US-Regierung im Nahen Osten dämpfte die Risikobereitschaft der Investoren. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz lehnte eine Waffenruhe im Libanon ab, während Israel einen Truppenabzug ausschloss. Zudem belasteten enttäuschende Zahlen des US-Chipherstellers Broadcom die asiatischen Technologiewerte. «Südkorea war einer der grössten Profiteure des KI-Speicher-Superzyklus. Als Broadcom die KI-Erwartungen enttäuschte, haben die Anleger schnell das Risiko aus der gesamten Halbleiterkette genommen», sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestratege bei Saxo.
Abseits der Technologiewerte stützten jedoch positive Konjunkturdaten den japanischen Markt, nachdem der Nikkei am Mittwoch noch ein Rekordhoch von 68.402,13 Punkten erreicht hatte. Die Reallöhne stiegen im April um 1,9 Prozent. «Das Lohnwachstum führt zu mehr Konsum, was wiederum zu einer besseren Unternehmensleistung führt», sagte Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. Zu den Gewinnern in Tokio zählten Japan Steel Works mit einem Plus von 8,9 Prozent, Trend Micro mit sieben Prozent und T&D Holdings mit sechs Prozent. In China kritisierte der Rat zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT) die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Zölle von zehn oder 12,5 Prozent auf Importe aus 60 Ländern.
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03:20
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar, gestützt von den Spannungen im Nahen Osten, geringfügig auf 159,96 Yen und legte leicht auf 6,7756 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7891 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1613 Dollar und zog leicht auf 0,9164 Franken an. Die japanischen Währungsreserven fielen im Mai um 77 Milliarden Dollar auf 1,306 Billionen Dollar. Die Regierung in Tokio hatte seit Ende April 11,7 Billionen Yen oder 73,13 Milliarden Dollar ausgegeben, um den Kursverfall der Landeswährung zu stoppen. Der Goldpreis gab um 0,2 Prozent auf 4465,23 Dollar pro Feinunze nach.
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02:15
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,8 Prozent auf 95,77 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 93,44 Dollar. Wegen der Sorgen vor einem anhaltenden Energieschock durch den Nahostkonflikt steuerten die Preise auf einen Wochengewinn zu. Analyst Kristian Kerr von LPL Financial sagte, die Märkte unterschätzten die Komplexität, die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen.
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23:55
Ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom hat am Donnerstag nach der ausgedehnten KI-Rekordrally die Technologiebörse Nasdaq gebremst. Der Leitindex Nasdaq 100 verlor 0,53 Prozent auf 30.407,81 Punkte. Zuvor hatte er um bis zu 1,6 Prozent nachgegeben.
Der marktbreite S&P 500 gewann 0,41 Prozent auf 7.584,31 Zähler, blieb aber ohne Rekord. Weil Anleger auf Standardwerte umschwenkten, stellte nur der Dow Jones Industrial eine Bestmarke auf. Der Leitindex der Wall Street zog gestützt auf Finanz- und Gesundheitswerte um 1,73 Prozent auf 51.561,93 Punkte an.
Was die Lage im Nahen Osten betrifft, gab es etwas mehr Hoffnung auf eine wirksame Waffenruhe im Libanon, auch wenn die Hisbollah-Miliz mit Israel ausgehandelte Bedingungen abgelehnt hat. Die Ölpreise sanken, aber dies kam bei Technologiewerten nicht zur Geltung. Ein Kursrutsch um 12,6 Prozent bei Broadcom riss an der Nasdaq mehrere Chip-Aktien mit nach unten, die zuletzt gut gelaufen waren.
Anleger hatten sich von Broadcom, dem sechstgrössten Tech-Unternehmen der USA, schlicht mehr versprochen. Analysten sahen im Ausblick einen Anlass für eine Pause, nachdem sich der Kurs seit April 2025 mehr als verdreifacht hat. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege mittlerweile hoch, schrieb Blayne Curtis von Jefferies. Mehrere Experten sahen in dem Rücksetzer aber auch eine Kaufgelegenheit.
Auffällig war, dass das Minus an der Nasdaq zustande kam, obwohl sich unter den grössten der Branche mit Alphabet , Amazon , Meta und Apple fast alle im Plus bewegten. Börsianer könnten darin ein Indiz sehen, dass die Rally zuletzt auf viel breiteren Beinen stand als vor einiger Zeit noch gewohnt. Die Titel des Broadcom-Konkurrenten Nvidia gewannen 1,8 Prozent.
Neben Broadcom konnte auch Crowdstrike den offenbar enteilten Erwartungen nicht gerecht werden. Die Anteilscheine büssten fast vier Prozent ein, obwohl das Sicherheitssoftware-Unternehmen mit seinen Geschäftszahlen positiv überrascht hatte. Die Papiere waren aber seit dem Jahrestief um mehr als das Doppelte gestiegen.
Unter den Standardwerten waren Banken dieses Mal begehrt. Noch vor Goldman Sachs setzte sich der Krankenversicherer Unitedhealth im Dow mit 5,2 Prozent Plus an die Spitze. Analyst Kevin Fischbeck von Bank of America hatte sie mit Verweis auf sich verbessernde Trends bei den medizinischen Kosten zum Kauf empfohlen.
Für die in New York gelisteten Anteilscheine von Manchester United ging es um gut sieben Prozent nach oben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Kreise, dass Mitglieder der Aktionärsfamilie Glazer darüber nachdenken, ihre Anteile zu verkaufen. Anleger machen sich offenbar Hoffnung, dass ein neuer Investor den britischen Fussballclub aus seinem sportlichen Schattendasein führt.
Im Tech-Segment stand noch ein Börsengang eines Quantencomputer-Spezialisten im Blickfeld: Der erste Kurs von Quantinuum lag 13 Prozent über dem Ausgabepreis von 60 Dollar. Nach einer zeitweisen Steigerung bis über 70 Dollar war die Luft aber raus. Am Ende lag der Kurs nur noch leicht über dem, was Anleger bei der Zuteilung gezahlt hatten.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)