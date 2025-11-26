Für gute Stimmung an den Börsen sorgten positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten und neue Hoffnungen auf ein Ukraine-Friedensabkommen. Zur Wochenmitte beraten die Aussenminister der EU-Staaten in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in dem Konflikt. US-Präsident Donald Trump sprach von «Fortschritten» in den Gesprächen, rückte aber von einem zuvor für den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag angedeuteten Zieldatum für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland ab.