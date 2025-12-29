Trotz der Erholung stehen die Ölpreise im Dezember vor dem fünften monatlichen Rückgang in Folge. Dies ist die längste Phase mit fallenden Ölpreisen seit mehr als zwei Jahren. Belastet wurden die Preise vor allem durch die Sorge vor einem globalen Überangebot durch eine höhere Produktion von Mitgliedern des Ölverbunds OPEC+. Geopolitische Spannungen durch den drohenden Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Staat Venezuela haben den Preisverfall in den vergangenen Wochen etwas gebremst.