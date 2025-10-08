Stephan Sola von Sola Capital

Der «Plutos-Schweiz Fund» war mit AMS Osram, Comet, Lem, R&S und Adecco als die fünf grössten Positionen ins dritte Quartal gestartet. Ende September lag dann aber Adecco auf Platz eins. Die Aktie ist für Stephan Sola auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf. Die Position des Komponentenherstellers Lem wurde ebenfalls ausgebaut, obwohl (oder gerade weil) die Aktie laut Sola «über die Massen leiden musste». Wer dem Titel nicht zukünftig nachjagen wolle, sollte jetzt beginnen, das Papier einzusammeln, ist Sola überzeugt. Die Lem-Aktie, die im November einen Wert rund 2600 Franken aufwies und nun noch knapp 500 Franken kostet, zeigt noch keine Anzeichen einer Trendwende.