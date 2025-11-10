07:00
Am Montag wird der europäische Stoxx 600 vorbörslich im Plus gesehen. Die Futures-Kontrakte notieren um 1,1 Prozent fester. Der deutsche Dax dürfte gemäss Berechnungen von Banken und Brokerhäusern ebenfalls steigen (+1,4 Prozent).
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 1,1 Prozent höher bei 12’423 Punkten.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 1,01 Prozent höher bei 12'418 Punkten.
Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der US-Geschichte überwunden. Nach dem ersten Schritt muss sich der Senat nun auf ein Paket einigen. Wenn diese Einigung erzielt ist, wandert der Entwurf ins Repräsentantenhaus, wo er ebenfalls gebilligt werden muss. Dieser Prozess könnte sich über Tage hinziehen.
Die asiatischen Aktienmärkte legen am Montag deutlich zu. Anleger hofften auf ein Ende der US-Haushaltssperre, die die Publikation von Wirtschaftsdaten blockiert und die Volkswirtschaft dämpft. Seoul gewann fast 3 Prozent, der Nikkei 0,9 Prozent und der Hang Seng 0,6 Prozent, während Shanghai nahezu unverändert blieb.
Hierzulande geht derweil die Unternehmensberichterstattung zum dritten Quartal in die Verlängerung. Am Montag ist es noch ruhig. Mit Alcon (Dienstag nachbörslich US), Swiss Life (Mittwoch) sowie Richemont, Swiss Re und Sonova (alle Freitag) werden aber nochmals fünf Blue Chips Firmen über den Geschäftsgang im vergangenen Quartal bzw. über ihre Aussichten für das laufende Quartal berichten. Auch aus dem breiten Markt sind mit u.a. Sunrise, PSP oder Ypsomed nochmals relativ bekannte Namen dabei. Danach läuft die Q3-Saison dann aber aus.
Dafür stehen bis Ende Jahr dann noch diverse Firmen mit ihren Kapitalmarkt- bzw. Investorentagen auf dem Programm. Bereits diese Woche sind Orell Füssli, Zehnder, Comet und die Luzerner Kantonalbank angesagt.
+++
05:30
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Haushaltsstreits in den USA hat den Börsen in Asien am Montag Auftrieb gegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio legte um 0,9 Prozent auf 50.726,24 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent höher bei 3.309,72 Zählern. Die Börse in Shanghai blieb dagegen fast unverändert bei 3.996,26 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 0,2 Prozent auf 4.667,62 Punkte fiel.
In Japan sorgte die Aussicht auf eine Lösung im US-Haushaltsstreit für gute Stimmung. «Anleger kauften Aktien, da sie Gewinne an der Wall Street einpreisten in der Hoffnung, dass der Shutdown der US-Regierung bald beendet sein wird», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities. Gefragt waren vor allem Technologiewerte wie der Chip-Ausrüster Towa, dessen Aktie um fast 24 Prozent in die Höhe schoss. Papiere des Chip-Herstellers Kioxia legten um zwölf Prozent zu. Gegen den Trend brachen die Aktien von Honda um 4,6 Prozent ein, nachdem der Autobauer seine Gewinnprognose gesenkt hatte.
An den chinesischen Börsen hielten sich die Anleger hingegen zurück. Händler verwiesen auf die anhaltende Unsicherheit. «Die Märkte könnten eine kurzfristige Erleichterung erleben, die schlagzeilengetriebene Volatilität dürfte jedoch anhalten, bis es eine klare Lösung gibt», sagte Charu Chanana, Anlagestrategin bei Saxo. Für Gesprächsstoff sorgte die Aktie von Wingtech Technology, die um 6,4 Prozent zulegte. China hatte zuvor Ausnahmegenehmigungen für die Exportkontrollen von Chips der Wingtech-Tochter Nexperia für zivile Anwendungen erteilt. Dies dürfte die Lieferengpässe für Autohersteller lindern.
+++
04:15
Am Devisenmarkt erholte sich der Dollar von seinen jüngsten Verlusten. Die US-Währung gewann 0,4 Prozent auf 153,94 Yen und legte leicht auf 7,1203 Yuan zu. Der Euro fiel im Gegenzug um 0,1 Prozent auf 1,1551 Dollar. Händler verwiesen auf Äusserungen von US-Notenbankern, die sich für eine langsamere Gangart bei weiteren Zinssenkungen ausgesprochen hatten.
+++
03:40
+++
01:30
Die Wall Street hatte am Freitag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel, während der technologielastige Nasdaq 0,2 Prozent nachgab. Die Termingeschäfte deuteten jedoch auf eine festere Eröffnung am Montag hin. Die Nasdaq-Futures legten mehr als ein Prozent zu, was auf die wachsende Zuversicht der Anleger hinsichtlich einer Einigung im US-Haushaltsstreit zurückzuführen war.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)