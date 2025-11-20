Der Quartalsbericht des Chip-Giganten und KI-Trendsetters ist quasi eine Bewährungsprobe für die grossen Tech-Konzerne generell. Die Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht nicht nur dessen Aktienkurs und der Tech-Branche Ungemach, sondern den Börsen insgesamt. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten am Mittwoch um knapp 3 Prozent zu.