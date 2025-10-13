Die US-Vorgaben vom Freitag lassen für den Beginn der neuen Handelswoche wenig Gutes erwarten. Die völlig überraschend ausgesprochenen Drohungen von Donald Trump gegen China am späten Freitagnachmittag (hiesiger Zeit) beendeten den Aufschwung an den Aktienmärkten jedenfalls abrupt. Der US-Präsident hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Zudem kritisierte er Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem «massiven Anstieg» von Zöllen auf chinesische Waren. Der SMI fiel in der letzten halben Handelsstunde noch von über 12'600 auf unter 12'500 Zähler zurück. An den US-Märkten ging der Abschwung nach dem Europa-Schluss noch weiter, wobei der Nasdaq Comp. 3.5 Prozent und der Dow Jones Industrial fast 2 Prozent einbüsste.