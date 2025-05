Was genau Freixe mit seinen Schuldzuweisungen im renommierten Wirtschaftsblatt bezweckt, will sich mir noch nicht so recht erschliessen. Ich persönlich halte auch heute noch grosse Stücke auf Mark Schneider – selbst wenn sich aus Aktionärssicht längst nicht mit allen seinen kreativen Vorstössen Geld verdienen liess. Ich denke da etwa an das milliardenschwere Abenteuer mit dem Erdnussallergie-Mittel Palforzia. Nichtsdestotrotz war und ist die Grundidee Schneiders – sich aus margenschwachen Geschäftsbereichen zu verabschieden und in wachstums- und margenstarke neue Märkte vorzustossen – vom Ansatz her richtig. Ein Meister-Stück bleibt die Vereinbarung mit der amerikanischen Kult-Kaffeekette Starbucks. Ich hätte während der Ära Schneiders gerne noch mehr Transaktionen nach ähnlichem Strickmuster gesehen.