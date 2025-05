Der Machtkampf bei der Swatch Group schaffte es jüngst sogar in die renommierte Financial Times – wobei der Begriff «Machtkampf» eigentlich masslos übertrieben ist. Zur Erinnerung: Der amerikanische Investor Steven Wood ist unzufrieden und will sich deshalb als Vertreter der Inhaberaktionäre beim Uhrenhersteller zur Wahl in den Verwaltungsrat aufstellen lassen – was bei den Familienaktionären verständlicherweise nicht gut ankommt. Am Bieler Hauptsitz haben die Hayeks das Sagen. L'État c'est nous.