«Aktionär der ersten Stunde» tritt bei Schweizer Börsendebütant als Verkäufer in Erscheinung

In einem mir zugespielten Kommentar schliesst Delmas nicht aus, dass das L'Oréal-Paket nach 2014 und 2021 zum dritten Mal reduziert werden könnte. Einerseits stützt er sich dabei auf die hohe Nettoverschuldung, andererseits aber auch auf die Dividendenpolitik der Waadtländer ab. Diese sieht Jahr für Jahr eine höhere Ausschüttung vor. Bankeigenen Berechnungen zufolge könnten für 2025 satte 93 Prozent des freien Cashflows zur Auszahlung kommen. Für 2026 sollten es dann immerhin noch 66 Prozent des zu erwartenden freien Cashflows sein.