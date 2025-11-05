Anlagestratege: Anstatt auf Roche sollten Anleger auf diese SMI-Aktie setzen

Etwas mehr als zwei Wochen ist es her, dass das Vorzeigeunternehmen aus Genf mit einem Quartalsumsatz von 1,88 Milliarden Franken knapp an den von Analysten durchschnittlich erwarteten 1,89 Milliarden Franken vorbeischrammte. Rückblickend betrachtet wurden die Folgen der Frankenstärke einmal mehr sträflichst unterschätzt. Mit 4,4 Prozent erfuhr das organische Wachstum gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen zwar eine Verlangsamung. In Analystenkreisen war man allerdings sogar nur von einem organischen Wachstum in Höhe von 4,1 Prozent ausgegangen. Dass insbesondere das Geschäft mit Feinriechstoffen brummte, gibt berechtigten Grund zur Hoffnung. Dieser Geschäftszweig ist nämlich für seine üppigen Margen bekannt.