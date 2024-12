Man muss nicht wie ich über mehr als drei Jahrzehnte an Börsenerfahrung verfügen, um erahnen zu können, dass ein so gewaltiger Zufluss an neuen Geldern für vielerlei Übertreibungen sorgt. In den letzten Wochen berichtete ich immer wieder darüber. Was die nicht-enden-wollende Rekordjagd an der New Yorker Börse anbetrifft, schrieb ich kürzlich: Der Krug geht so lange an den Brunnen, bis er bricht...