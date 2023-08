Ausserdem waren da ja noch Beteiligungsreduktionen bei ABB und der erst kürzlich vom schweizerisch-schwedischen Mutterhaus abgespaltenen Accelleron. So hält der ABB-Grossaktionär Investor AB neuerdings weniger als 5 Prozent an Accelleron. Kurz nach dem Börsengang vom Oktober letzten Jahres waren es noch 14 Prozent. Mit Cevian Capital dünnte ein weiterer langjähriger Aktionär sowohl das Paket an der ehemaligen Mutter als auch jenes an der Tochter auf unter 3 Prozent aus. Cevian Capital könnte bei beiden Unternehmen ganz ausgestiegen sein, so wird in hiesigen Börsenkreisen vermutet.