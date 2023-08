Es scheint, als sei die oppositionelle Aktionärsgruppe um den französischen Telekom-Milliardär Xavier Niel in den letzten Tagen endlich zu den anderen Mitaktionären durchgedrungen. Doch nun müssen auf Worte auch Taten folgen, drängt die Zeit doch. Das Geld bei GAM wird knapp. Es muss rasch neues her, wie es die besagte Aktionärsgruppe kürzlich zumindest schon mal in Aussicht gestellt hatte. Das ist auch in ihrem eigenen Interesse, hält sie doch selber rund 10 Prozent am Unternehmen.