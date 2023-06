Zu grösseren Kursausschlägen kam es in den letzten Tagen auch bei den Valoren von Idorsia und BKW. Das Baselbieter Pharmaunternehmen Idorsia liess am frühen Dienstagmorgen in einer Mitteilung an die Medien durchblicken, dass man in exklusiven Verkaufsverhandlungen für das Asien-Pazifik-Geschäft stehe, um den Geldhunger zu stillen.