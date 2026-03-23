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Am Freitag berichtete ich von einer mysteriösen Aktienkursschwäche bei Nestlé. Mysteriös deshalb, weil man sich bei den Grossinvestoren in Börsenschwächen wie der jetzigen gerne an die defensiven Qualitäten des Nahrungsmittelmultis aus Vevey zurückerinnert. Vergangene Woche war allerdings genau das Gegenteil der Fall. Alleine am Mittwoch gaben die Aktien um fast vier Prozent nach. Das wiederum kostete auch den Swiss Market Index (SMI) wertvolle Punkte.
Die Nestlé-Schwäche wird sogar noch mysteriöser, wenn man weiss, dass die Londoner Strategen von Goldman Sachs die europäischen Nahrungsmittelaktien eben erst von «Neutral» auf «Overweight» heraufgestuft haben und diesen neuerdings ein überdurchschnittliches Gewicht in ihren Kundenportefeuilles einräumen.
Davon müsste eigentlich auch das Schwergewicht und somit der SMI profitieren können – zumal der bankeigene Analyst Olivier Nicolai die Valoren mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 93 Franken zum Kauf anpreist.
Die rückläufigen Kurse dürften mitunter den Plänen von Erzrivale Unilever geschuldet sein, sich des Lebensmittelgeschäfts entledigen zu wollen. Angeblich liegt dem britischen Mischkonzern seitens der amerikanischen McCormick ein Angebot vor.
Von den Plänen Unilevers lassen sich - sofern man denn will – gleich in zweifacher Weise negative Rückschlüsse auf Nestlé ziehen. Zum einen scheint man die Zukunftsaussichten der ähnlich gelagerten Geschäftsaktivitäten beim Rivalen längerfristig als wenig attraktiv einzuschätzen und zum anderen müssen die Westschweizer an der Börse mittlerweile sogar als möglicher Mitbieter herhalten.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, kann ich mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich Nestlé-Chef Philipp Navratil zu einem Gegenangebot hinreissen lässt. Selbst wenn sich eine solche Transaktion mittels eines Verkaufs des L'Oréal-Pakets problemlos stemmen liesse...
Die Strategen von Goldman Sachs stützen sich bei ihrer Heraufstufung für die europäischen Nahrungsmittelaktien übrigens auf das schwierige Börsenumfeld und die gestiegenen Rezessionsrisiken ab. Für Grossinvestoren ist da vermutlich zu wenig «Fleisch am Knochen», um dieser Empfehlung aus London Folge zu leisten.
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Nach der Jahresergebnisveröffentlichung von vergangener Woche setzen gleich mehrere Analysten bei ihren Schätzungen für DocMorris den dicken Rotstift an. Der für die Berenberg Bank tätige Gerhard Orgonas streicht seine Umsatzschätzungen um bis zu 14 Prozent zusammen, um dem gemächlicheren Wachstum im Geschäft mit elektronischen Medikamentenrezepten Rechnung zu tragen. Er stuft die Aktien der Versandapotheke wie bis anhin mit «Hold» ein, wenn auch nur noch mit einem Kursziel von 4,45 (zuvor 8,10) Franken.
Sein Berufskollege Jan Koch von der Deutschen Bank räumt zwar ein, dass DocMorris im Schlussquartal letzten Jahres deutliche Fortschritte gelungen seien. Seines Erachtens «erkauft» sich das Unternehmen das Erreichen der Gewinnschwelle aber teuer. Ausserdem macht er mit Blick aufs kommende Jahr eine Finanzierungslücke im Umfang von rund 50 Millionen Franken aus. Sprich: Die Aktionärinnen und Aktionäre könnten spätestens dann erneut gezwungen sein, dem schlechten Geld gutes hinterherzuwerfen. Auch Koch stuft die Aktien daher nur mit «Hold» ein und kürzt sein Kursziel auf 4,50 (zuvor 7) Franken.
Wie aus einer Offenlegungsmeldung hervorgeht, hat Swisscanto noch vor der Ergebnisveröffentlichung die Geduld verloren und sich von Aktien getrennt. Die Fondstochter der Zürcher Kantonalbank war im Frühsommer 2024 mit gut drei Prozent in den Olymp der bedeutenden Aktionäre aufgestiegen. Im Mai des darauffolgenden Jahres hielt sie in der Spitze dann sogar fast 10 Prozent der Stimmen – wenn auch einen Grossteil davon in Form von Wandelanleihen.
Kosteten die Aktien von DocMorris im Frühsommer 2024 noch um die 55 Franken, gelten sie mittlerweile keine 5 Franken mehr. Ein kostspieliges Abenteuer, welches sich Swisscanto da leistete.
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