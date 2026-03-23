Sein Berufskollege Jan Koch von der Deutschen Bank räumt zwar ein, dass DocMorris im Schlussquartal letzten Jahres deutliche Fortschritte gelungen seien. Seines Erachtens «erkauft» sich das Unternehmen das Erreichen der Gewinnschwelle aber teuer. Ausserdem macht er mit Blick aufs kommende Jahr eine Finanzierungslücke im Umfang von rund 50 Millionen Franken aus. Sprich: Die Aktionärinnen und Aktionäre könnten spätestens dann erneut gezwungen sein, dem schlechten Geld gutes hinterherzuwerfen. Auch Koch stuft die Aktien daher nur mit «Hold» ein und kürzt sein Kursziel auf 4,50 (zuvor 7) Franken.