Anders als Redcare Pharmacy schreibt DocMorris auf Stufe EBITDA noch immer keine schwarzen Zahlen. Per Ende Dezember hatten die Schweizer noch liquide Mittel im Umfang von 95 Millionen Franken in den Büchern. So weit, so gut – käme im Dezember nächsten Jahres nicht eine Wandelanleihe zur Rückzahlung. Man braucht keinen Abschluss in Betriebswirtschaft in der Tasche zu haben, um erahnen zu können, dass es wohl nicht ohne zusätzliches Eigenkapital geht. Die Frage lautet deshalb nicht ob, sondern vielmehr wann DocMorris in den sauren Apfel einer weiteren Kapitalerhöhung beisst. Sollte die Versandapotheke aus den Fehlern vergangener Tage gelernt haben, dann steht eine Stärkung der Bilanz vermutlich eher früher als später an.