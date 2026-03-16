Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, sei an dieser Stelle einmal mehr gesagt, dass die Börse nichts so sehr scheut, wie die Ungewissheit. Ich befürchte deshalb, dass die Valoren der Partners Group weiterhin für Negativmeldungen anderer Anbieter in Sippenhaft genommen werden und starken Kurs- und Stimmungsschwankungen ausgesetzt bleiben. Doch selbst wenn mir das Kursziel des Julius-Bär-Analysten gar hochgegriffen scheint, sprechen wir von einem nicht unbeträchtlichen Aufwärtspotenzial, sollten sich die Wogen wieder legen. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Aktien bleiben fester Bestandteil meiner Jahresfavoriten.